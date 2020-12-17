В Госдепе объяснили, зачем США ввели санкции против Турции

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Санкции США в отношении Турции из-за поставок российских зенитных систем (ЗРС) С-400 призваны "скорректировать курс" Анкары, но не должны повлиять на двусторонние отношения двух стран. С таким утверждением выступил в среду на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Эти санкции введены не в отношении турецких вооруженных сил, и, несмотря ни на что, у нас с ними сохранятся как двусторонние отношения, так и [контакты] в рамках НАТО, - отметил Купер. - Санкции призваны добиться того, что на военном языке называется коррекцией курса. Наша задумка заключается в том, чтобы исправить ситуацию".

"В том, что касается наших отношений, поддержание коммуникации, а также сотрудничества и координации действий - в интересах Турции, США и альянса (НАТО - прим. ТАСС), - подчеркнул помощник главы Госдепа. - Мы, определенно, разделяем общие интересы".

Купер при этом отметил, что США, несмотря на введение санкций в отношении Анкары, не стремятся к исключению страны из НАТО. "В долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы Турция осталась членом НАТО, мы также хотим сохранить тесные двусторонние связи", - подчеркнул он.

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря Майкла Помпео, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами". МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее в среду, что санкции США против Турции говорят о попытке Вашингтона обеспечить себе конкурентные преимущества в сфере ВПК. Подобную схему, по словам Захаровой, США используют и в сфере СМИ, энергетики и других областях.