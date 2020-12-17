Байден заявил, что в его штабе готовятся к публичной вакцинации политика от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сотрудники его команды работают над организацией его публичной вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление демократ сделал в среду по завершении пресс-конференции, транслировавшейся на его сайте.

"Мы работаем над этим, - ответил политик на вопрос журналиста о том, когда он сделает прививку. - Я не хотел бы лезть без очереди, но также хочу продемонстрировать американцам, что [вакцина безопасна]. Мы в данный момент занимаемся проработкой этого плана". Байден подчеркнул, что намерен сделать прививку публично.

Ранее демократ уже заявлял, что "рад будет" публично привиться от коронавируса, когда безопасность препарата признает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Последний в эфире телекомпании ABC во вторник выразил мнение, что Байдену следует сделать прививку в срок до инаугурации, которая состоится 20 января.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.