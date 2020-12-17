Суд 22 декабря продолжит избрание меры пресечения Януковичу по делу "майдана"

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева перенес на 22 декабря избрание меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу по событиям на "майдане" 18-20 февраля 2014 года. Такое решение суд принял в среду вечером.

"Следующее заседание состоится 22 декабря в 12:00 (13:00 мск)", - сказал судья. До этого времени, по его словам, суд затребует и рассчитывает получить недостающие материалы по делу, в частности связанные с розыском Януковича.

В ходе заседания сторона обвинения настаивала на том, что мера пресечения в виде заочного ареста может быть применена к Януковичу, несмотря на отсутствие его фамилии в международной базе розыска Интерпола. Этот суд ранее уже принимал решение о заочном аресте бывшего президента, но 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил его. Инстанция мотивировала решение не только отсутствием фамилии бывшего украинского лидера в базе розыска Интерпола, но и другими процессуальными нарушениями.

По мнению прокуроров, решение об аресте все же может быть принято, так как Интерпол отказал в розыске в связи с занимаемой ранее Януковичем должностью главы государства, а не в связи с инкриминируемыми ему преступлениями. Кроме того, по мнению обвинения, объявление в международный розыск, что необходимо для заочного ареста, может быть осуществлено не обязательно посредством исключительно Интерпола. Помимо этого, обвинение сообщило, что "по состоянию на 9 декабря 2020 года в Единый реестр досудебных расследований [Украины] внесено постановление о розыске Януковича".

Сторона защиты заявила о своих возражениях в отношении как всего ходатайства об аресте, так и приведенных аргументов. Один из адвокатов Януковича Александр Горошинский подчеркнул необходимость исполнять решение апелляционной инстанции, которая ранее уже отменила заочный арест. Кроме того, он заверил, что "на сегодняшний день, согласно Единому реестру досудебных расследований, сведения о международном розыске клиента отсутствуют". Защита настаивала, что законодательство не предполагает других видов международного розыска, кроме как посредством Интерпола. "Не предоставлено ни единого доказательства нахождения нашего клиента в международном розыске, поэтому нет оснований для удовлетворения ходатайства", - подчеркнул Горошинский. Адвокаты также напомнили, что в рамках дела сторона обвинения не соблюла сроки досудебного расследования.

События на "майдане"

20 февраля 2014 года на Институтской улице в центре Киева в ходе массовых акций протеста и столкновений с милицией неустановленные лица, в том числе снайперы, устроили стрельбу, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в украинской столице 18-20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, погибли от 18 до 23 силовиков, еще 919 считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом в "убийстве мирных граждан" были обвинены спецназовцы, а преступления против сотрудников правоохранительных органов не расследуются.