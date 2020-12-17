"Чуда не произошло". Завершился очередной год переговоров Контактной группы по Донбассу

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего назвал множество вопросов в повестке группы, которые требуют срочных договоренностей. Он отметил тревожную ситуацию в сфере безопасности, отсутствие прогресса в вопросах обмена и подготовке к разведению сил

ТАСС, 17 декабря. Последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, состоявшееся в среду, не смогло переломить ситуацию в переговорном процессе, который в последнее время фактически зашел в тупик. Как сказал по итогам сегодняшней встречи глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего, "чуда не произошло".

Сегодняшняя видеоконференция была во многом посвящена итогам 2020 года. Полпред РФ Борис Грызлов напомнил, что для Украины этот год начинался с обещаний президента Владимира Зеленского выполнить обязательства, принятые на саммите нормандского формата в Париже в декабре 2019 года. "Приходится с сожалением констатировать, что рекомендации лидеров Германии, Франции, Российской Федерации и Украины на сегодняшний день не выполнены. Контактная группа фиксирует, что они не выполнены по вине официального Киева", - подчеркнул полпред РФ. Украина, по его словам, "сводит на нет усилия всех сторон в переговорном процессе". "Верховная рада принимает акты, противоречащие минским соглашениям", украинское военно-политическое руководство продолжает предпринимать действия, свидетельствующие о готовности "прибегнуть к силовому разрешению конфликта", "будущие условия политического урегулирования по-прежнему держатся в секрете". Киев блокирует подготовку к новому обмену пленными, искажает условия дополнительных мер по контролю за перемирием, уклоняется от верификации нарушений режима прекращения огня, перечислил Грызлов. "Никакой готовности выполнять обязательства, принятые в 2019 году, украинская делегация сегодня не проявила", - подытожил он. Разочарование итогами года и позицией украинской стороны на переговорах высказали сегодня и представители республик Донбасса. "С сожалением и обеспокоенностью вынуждены констатировать, что этот переговорный год, в течение которого должны были быть проработаны и реализованы полученные от лидеров стран нормандского формата поручения, закончился очередным переговорным тупиком, несмотря на все предложенные республиками варианты выхода из него", - отметила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова. Эти оценки участников контактной группы тем не менее не помешали представителям Киева в очередной раз выступить с заявлением, в котором украинская сторона заверяет в своей приверженности и минским соглашениям, и решениям нормандского саммита. "Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции: основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также минские договоренности как таковые, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов", - заявил сегодня глава украинской делегации Леонид Кравчук. Согласовать дорожную карту "План совместных шагов", о котором упомянул Кравчук, - это тот документ, который стал очередным камнем преткновения на переговорах. Представители республик сегодня напомнили, что неоднократно предлагали разные варианты для активизации мирного процесса. Одним из таких способов было предложение согласовать единую дорожную карту урегулирования. Однако эта попытка ни к чему не привела. "Наш проект дорожной карты по мирному урегулированию конфликта на основе минских соглашений Украина принимать отказывается", - констатировал сегодня Дейнего. В то же время украинская делегация, по его словам, "продолжает попытки навязать свой проект Плана шагов по интенсификации работы контактной группы, который почти полностью противоречит минским соглашениям".

Дейнего назвал множество вопросов в повестке контактной группы, которые требуют срочных договоренностей. Он отметил тревожную ситуацию в сфере безопасности в связи с ростом числа нарушений, отсутствие прогресса в вопросах обмена, в подготовке к разведению сил и разминированию. Но все эти проблемы, по его словам, упираются в необходимость согласовать дорожную карту, которую должны одобрить власти Украины. "Принятие рамочного решения по разминированию, согласование четырех участков второго этапа разведения сил и средств, подготовка следующих этапов обмена и все остальное - все сводится в итоге к обозначенной выше главной задаче - дорожной карте, - подчеркнул Дейнего. - К ее официальной поддержке государством Украина. Точнее отсутствию таковой - нежеланию или невозможности подтвердить решениями высших органов законодательной и исполнительной власти приверженность выполнению минских соглашений". "А без понимания реальных перспектив реализации принятых контактной группой решений пытаться подписывать дополнительные обязательства представляется абсурдным", - обозначил Дейнего позицию Донбасса. Против "политической бутафории" Важнейшим препятствием в продвижении переговоров по-прежнему остается позиция Киева по политическому урегулированию, отметил Грызлов. "Украинская делегация в контактной группе продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать дорожную карту Донбасса по урегулированию конфликта, считая документ "несуществующим" и настаивая на безальтернативности своих подходов, изложенных в подготовленном в Киеве проекте документа, который во многих положениях содержит очевидные грубые нарушения минских соглашений", - отметил он. Грызлов назвал "политической бутафорией" формальное продление Верховной радой действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Никаких поправок в этот недействующий и противоречащий минским соглашениям закон внесено так и не было, несмотря на то, что год назад, в преддверии парижского саммита, президент Украины Владимир Зеленский обещал подготовить в 2020 году новую редакцию документа. "Фактически украинская власть расписалась в саботаже минских и нормандских договоренностей, которые предусматривают не временный, а постоянный особый статус Донбасса, - подчеркнул Грызлов. - А кроме того, официально расписалась в том, что за год не сделала ничего для достижения мира в Донбассе". Ничего не сделано и для имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", несмотря на то, что такая рекомендация прямо содержалась в итоговом коммюнике парижского саммита. И по-прежнему, по словам Грызлова, остаются "секретом" планы Киева в отношении "правовых аспектов функционирования особого статуса Донбасса на постоянной основе". "А ведь обо всем этом договорились лидеры нормандского формата в декабре 2019 года в Париже", - подчеркнул он. Начать прямой диалог

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