CNN: Байдену могут сделать прививку от COVID-19 на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден, скорее всего, будет вакцинирован от нового коронавируса в начале следующей недели. Об этом сообщил в среду американский телеканал СNN.

По его сведениям, вакцинацию политика, скорее всего, проведут публично. В начале текущего месяца демократ заявил, что готов к этому. Байден тогда выразил озабоченность тем, что американцы "теряют веру в эффективность вакцины". Демократ отмечал, что путем публичной вакцинации мог бы подать пример согражданам.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на прошлой неделе одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 16,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 307 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.