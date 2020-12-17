Генпрокуратура Белоруссии продлила на два месяца домашний арест юристу штаба оппозиции

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии продлила на два месяца срок домашнего ареста Ильи Салея - юриста штаба экс-претендента на выдвижение кандидатом в президенты республики Виктора Бабарико. Об этом сообщил в четверг Telegram -канал Бабарико.

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"Генеральная прокуратура продлила срок содержания юриста штаба Бабарико под домашним арестом до 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Представители штаба напомнили, что в соответствии с этой мерой пресечения Салею запрещено покидать квартиру, а также общаться со всеми, кроме адвокатов. "Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма", - отметили его коллеги.

Адвокат штаба Виктора Бабарико Илья Салей был задержан 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии. 10 октября президент республики Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в числе которых был и Салей. Через некоторое время мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. В рамках этого уголовного дела арестованы члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак. По нему в качестве обвиняемой также проходит экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.