Индия провела испытания баллистических ракет "Притхви-2"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Индия провела в среду успешные испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности "Притхви-2" собственной разработки. Как сообщает в четверг агентство ANI, испытания ракет проходили на полигоне в восточном штате Одиша.

"Испытательные пуски "Притхви-2" прошли успешно, испытания подтвердили все параметры", - приводит агентство слова представителей Индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO), где создали ракеты.

Одноступенчатые жидкостные ракеты с дальностью до 350 км были запущены с мобильных пусковых установок. "Притхви-2" способна доставлять ядерные боеголовки, вес боевой части ракеты составляет от 500 до 1 000 кг.

Предыдущие ракетные испытания состоялись в Индии 1 декабря, когда в акватории Андаманских и Никобарских островов ВМС провели пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Брамос" класса "поверхность - поверхность".

"Брамос" - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.