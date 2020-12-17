Делегация ВОЗ посетит Китай в январе для изучения происхождения коронавируса

ТАСС. 17 декабря. Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует посетить Китай для изучения источников происхождения коронавируса нового типа в начале января будущего года. Об этом в четверг сообщил региональный директор организации в Западно-Тихоокеанском регионе Бабатунде Оловокуре.

"ВОЗ продолжает поддерживать связь с Китаем и обсуждать состав международной команды и места, которые она посетит, - цитирует представителя организации агентство Reuters. - В настоящее время мы понимаем, что Китай приветствует визит международной команды. < ...> Насколько нам известно, он состоится в начале января".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 73,5 млн человек, более 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 734 454 случая заражения, выздоровели 2 176 100 человек, умерли 48 564.