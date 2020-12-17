Суд ЕС признал факт нарушения Венгрией нормы Евросоюза по отношению к мигрантам

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Венгрия нарушила европейские нормы в отношении мигрантов. Об этом говорится в постановлении Европейского суда юстиции в Люксембурге, документ опубликован в четверг на сайте трибунала.

"Ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей защиты в транзитных зонах, перемещение в транзитные зоны нелегально прибывших граждан третьих стран (не входящих в ЕС - прим. ТАСС) без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата, являются нарушением права ЕС", - отмечается в документе.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса в 2015 году выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, из Африки, построила два заграждения на своих границах. Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.

В 2017 году в Венгрии вступил в силу закон о принудительном содержании беженцев (за исключением детей младше 14 лет) во временных закрытых лагерях или транзитных зонах на южной границе, пока миграционные службы не вынесут решение по поводу их прошений на предоставление убежища. Для размещения нелегалов были подготовлены специальные жилые контейнеры. Тогда же Европейский суд по правам человека предъявил Будапешту претензии из-за условий содержания беженцев в закрытых лагерях.