Посольство Украины потребовало вернуть икону, которую подарили Лаврову в Боснии

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита 14 декабря. Об этом этом заявила в четверг глава МИД БиГ Бисера Туркович.

"Поступила нота, в которой посольство Украины в Сараево потребовало информацию о позолоченной иконе, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову. Посольство утверждает, что икона - культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений", - цитирует министра издание Nezavisne novine.

Представитель мусульманской части населения БиГ министр Бисера Туркович считает, что ситуацию "должны расследовать правоохранительные органы" республики. Она заявила, что будет "добиваться возвращения иконы Украине".

Как сообщило агентство СРНА, Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону 18 века, написанную в Луганске. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца, и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".

В понедельник Лавров на совместной пресс-конференции с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Восточном Сараеве заявил, что Россия полностью поддерживает постулаты Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение) и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. Как отметил министр, "давно назрел вопрос о том, чтобы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям".

Слова Лаврова вызвали возмущение двух других членов президиума БиГ Желько Комшича и Шефика Джаферовича, которые отказались встречаться с главой МИД РФ. На специальной пресс-конференции Даферович и Комшич сообщили, что их решение связано с прозвучавшими в понедельник заявлениями российского министра по Дейтонскому соглашению, которые идут вразрез с позицией Боснии, а также отсутствием боснийского флага на встрече Лаврова с Милорадом Додиком в понедельник.