СМИ: суданские армейские части попали под обстрел с территории Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Армейские подразделения Судана были обстреляны артиллерией с территории Эфиопии, когда находились на суданской стороне в районе границы между странами. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники с суданской стороны.

По их информации, нападение было совершено организованными силами, а не боевиками.

В свою очередь, Анатолийское агентство передало в четверг, что 16 декабря эфиопские силы и ополченцы из штата Амхара устроили на территории Судана в районе Ум-Алтыюр засаду на маршруте движения армейского патруля. Согласно данным портала Somali Guardian, были убиты четверо суданских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Он указывает, что действия были совершены ополченцами из Амхары.

Командование Судана отдало приказ направить в район инцидента усиленные армейские подразделения. Одновременно была установлена связь с федеральным правительством Эфиопии в целях получить необходимые разъяснения и не допустить возможных дальнейших столкновений. Между двумя странами еще не проведена окончательная демаркация границы.

"Правительство [Эфиопии] внимательно следит за инцидентом с участием местной полиции на границе между Эфиопией и Суданом, - заявил в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. - Подобные инциденты не разорвут существующие между нашими странами узы, поскольку мы всегда используем диалог для решения проблем". "Разжигающие рознь явно не понимают силу наших исторических связей", - подчеркнул он в размещенном на официальном портале эфиопского правительства сообщении.