Глава Штаба обороны Британии считает РФ угрозой безопасности евроатлантического региона

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер полагает, что присутствие российских кораблей рядом с территориальными водами королевства свидетельствует об угрозе безопасности евроатлантического региона со стороны РФ. С таким утверждением высокопоставленный британский генерал выступил в четверг на ежегодной конференции Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны.

"Наши вооруженные силы отвечают на угрозы со стороны других государств. Наиболее серьезная угроза в евроатлантическом регионе исходит, разумеется, от России, и, как мы могли недавно видеть, Москва готова проверять [реакцию] Британии и наших союзников по НАТО", - сказал Картер.

Как напомнил генерал, 5 декабря ВМС Великобритании сообщили, что "в последние недели наблюдали значительное российское присутствие вблизи вод королевства". В заявлении отмечалось, что британские ВМС "в ходе скоординированной операции от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, следили за передвижениями девяти российских кораблей", в частности, большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", патрульного корабля "Василий Быков" и двух вспомогательных судов, подводной лодки Б-262 "Старый Оскол", корвета "Бойкий".

"Россия играет мускулами на нашем заднем дворе, причем делает это в показной форме, чего не наблюдалось со времен холодной войны. Сдерживание подобных угроз и отправка сигнала российскому режиму о том, что мы не будем закрывать глаза на их активность, связаны с традиционными элементами жесткой силы - военными кораблями и самолетами, а также с инструментарием в киберпространстве", - утверждал Картер. При этом он добавил, что складывающаяся ситуация требует от Великобритании "держать в напряжении" Россию в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Ранее посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что политики и военные королевства в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.