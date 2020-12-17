Боррель заявил, что не смог провести трехстороннюю встречу ЕС, МИД Армении и Азербайджана

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попытался провести трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, но это было невозможно. Об этом он заявил в четверг по прибытии на заседание Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.

"Поскольку со мной общались оба министра [Армении и Азербайджана], мы попытались установить трехсторонний контакт - Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно", - сказал он.

Боррель отметил, что достигнутное при помощи России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе предотвратило дальнейшие человеческие жертвы, подчеркнул, что оно должно полностью соблюдаться. "Но на прошлой неделе, к сожалению, мы слышали сообщения с обеих сторон о нарушениях режима прекращения огня. Полное соблюдение режима прекращения огня остается настоятельной необходимостью", - подчеркнул он.

"Если мы сможем сыграть свою роль в примирении, восстановлении и укреплении мира, дополняя усилия Минской группы, то ЕС готов это сделать, - сказал он. - Европейский Союз готов сотрудничать с Минской группой ОБСЕ и кем бы то ни было еще, чтобы внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта на Кавказе".