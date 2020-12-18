Два комитета Палаты представителей США начали расследование кибератак на госучреждения

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет по национальной безопасности и комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начали совместное расследование кибератак на американские правительственные учреждения. Об этом говорится в опубликованном в четверг письме председателей этих комитетов Бэнни Томпсона (демократ от штата Миссисипи) и Кэролин Мэлони (от штата Нью-Йорк), направленном руководству американской разведки.

"Наши комитеты ищут информацию, связанную с очевидной, масштабной кибератакой на многочисленные федеральные органы власти, важнейшую инфраструктуру и сети информационных технологий частного сектора", - отмечается в документе.

По мнению председателей комитетов, кибератака "может иметь потенциально [разрушительные] последствия для национальной безопасности США". Демократы попросили у аппарата директора Национальной разведки, ФБР и Министерства внутренней безопасности (МВБ) провести 18 декабря для их комитетов закрытые брифинги по ситуации вокруг кибератаки.

Атаке подверглись правительственные структуры

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам МВБ. В самом министерстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, и Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента и Пентагона.

В четверг газета Politico сообщила, что хакеры смогли взломать и компьютерные сети Министерства энергетики, а также входящего в его состав Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ). В министерстве пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить эту информацию.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, компьютерные сети руководства как минимум трех штатов подверглись кибератаке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".