Reuters: Microsoft оказалась затронута кибератакой против ведомств США

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft, являющаяся крупным производителем программного обеспечения, была затронута масштабной хакерской атакой, которой ранее подверглись правительственные ведомства США. С таким утверждением выступило в четверг агентство Reuters.

По версии его источников, хакеры имели возможность распространять вредоносное программное обеспечение с помощью продуктов Microsoft. Пока не уточняется, сколько пользователей программ Microsoft могли стать уязвимы для кибератак.

В Microsoft пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении комментариев.