Помпео заявил Чавушоглу, что С-400 угрожают персоналу США

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, что приобретенные Анкарой у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 угрожают безопасности американского персонала, и призвал к решению данного вопроса. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств США и Турции состоялся ранее на текущей неделе. Эта беседа прошла в связи с решением США ввести в отношении Турции односторонние санкции за приобретение ЗРС С-400, уточнил Браун. "Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что приобретение системы С-400 угрожает безопасности американского персонала и военных технологий, а также дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности", - отметил Браун. По его словам, Помпео призвал своего турецкого коллегу "решить вопрос с С-400 таким образом, который соответствует истории сотрудничества оборонных секторов [двух стран], насчитывающей десятилетия". Кроме того, госсекретарь США высказался за то, чтобы Турция как член НАТО подтвердила обязательство закупать оружие и военную технику, имеющие оперативную совместимость с системами альянса.

При этом Помпео утверждал, что цель примененных Вашингтоном против Анкары ограничительных мер заключается в том, чтобы не допустить получения Россией "существенных доходов" и влияния вследствие поставок своего оружия за рубеж, что речь не идет о подрыве военного потенциала Турции или ее боевой готовности.

Рестрикции были введены в рамках принятого в США в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Данный нормативно-правовой акт угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России крупные системы вооружений и военной техники.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозил Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешил делать эти шаги, поскольку опасался дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.