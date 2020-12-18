СМИ: колонна турецких войск проследовала в южные районы сирийской провинции Идлиб

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 30 бронемашин и военных грузовиков проследовали в четверг в составе колонны турецких войск через сирийскую границу в южные районы провинции Идлиб. Об этом сообщил новостной портал El Nashra.

По его информации, турецкие военнослужащие заняли позиции вокруг наблюдательных постов в гористой местности Джебель-эз-Завия, которая находится под контролем сирийской вооруженной оппозиции. Ранее в этот район переместились турецкие военные, которые были размещены в соседних провинциях Алеппо и Хама. Их посты оказались блокированными со всех сторон сирийской армией после освобождения в январе от бандформирований нескольких населенных пунктов в северо-западной зоне деэскалации.

13 декабря турецкие военные демонтировали наблюдательную вышку с установленным на ней оборудованием в Сармане возле стратегического города Мааррет-эн-Нууман, расположенного на шоссе Дамаск - Алеппо.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. Туда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных сирийской армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.