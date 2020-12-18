Байден назвал кандидатов в блок своей администрации по вопросам окружающей среды

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден назвал кандидата на должность руководителя Агентства по охране окружающей среды и своих будущих советников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте переходной команды демократа.

Пост руководителя Агентства по охране окружающей среды предложен темнокожему Майклу Ригэну. Он в настоящий момент руководит управлением качества состояния окружающей среды в штате Северная Каролина. Как отмечает переходная команда Байдена, Ригэн обладает солидным опытом и квалификацией, так как работал ранее в Агентстве по охране окружающей среды в администрациях президентов-демократов и республиканцев.

Выпускница школы права Колумбийского университета Бренда Мэллори выдвинута на должность председатель совета по вопросам качества окружающей среды. Советником президента по вопросам климата и его заместителями станут бывший руководитель Агентства по охране окружающей среды в администрации демократа Барака Обамы Реджина Маккарти и заместитель вице-губернатора штата Нью-Йорк по вопросам энергетики и окружающей среды Али Зейди.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико Дебора Холэнд названа кандидатом на пост министра внутренних дел. В США МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов. Холэнд сменит республиканца Дэвида Бернхардта, который возглавил министерство в апреле 2019 года.

Байден выступает за постепенный переход энергетической отрасли страны на возобновляемые источники. Действующий американский лидер Дональд Трамп заявлял, что воплощение в жизнь предвыборной программы демократа в области экологии чревато превращением США в страну третьего мира.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов. Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.