ВМС США считают, что наиболее значительные угрозы исходят от России и Китая

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. ВМС, Корпус морской пехоты и Береговая охрана США полагают, что две наиболее значительные угрозы в настоящее время исходят от России и Китая. Об этом говорится в их совместном докладе, опубликованном в четверг на сайте организации "Военно-морской институт США", которая объединяет бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

Авторы доклада "Преимущество на море" считают "Китай и Россию двумя наиболее значительными угрозами эпохе глобального мира и процветания". "Мы отдаем приоритет конкуренции с Китаем в силу его растущей экономической и военной мощи, усиливающейся агрессивности и продемонстрированного стремления к господству в своих региональных водах и переделу международного порядка в свою пользу. До тех пор, пока Китай не решит действовать как ответственная и заинтересованная сторона вместо того, чтобы хвастаться мощью для продвижения своих авторитарных интересов, он будет представлять самую всеобъемлющую угрозу для Соединенных Штатов, наших союзников и всех стран, поддерживающих свободную и открытую систему", - говорится в отчете.

В число угроз его авторы включили и "продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок" Иран, КНДР, а также террористические группировки и транснациональные преступные организации. В документе отмечается, что США "будут противостоять этим противникам" в координации со своими союзниками, а также "используя силы, направленные на устранение более серьезных военных угроз".

Пентагон и другие американские ведомства на протяжении многих лет утверждают, что Россия и Китай представляют угрозу. При этом Москва призывает американскую сторону отказаться от практики безосновательных обвинений и вести полноценный диалог.

Береговая охрана является в США одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты.