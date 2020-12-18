Президент Молдавии подписал законы о языках и аудиовизуальных услугах

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что подписал ряд законов, в том числе закон о языках, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения, а также поправки в кодекс аудиовизуальных услуг, позволяющие снять ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике.

"Промульгировал ряд важных законов, которых ждали граждане. <...> Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", - написал он в своем Telegram-канале.

Президент добавил, что подписал закон и о внесении изменений и дополнений в кодекс аудиовизуальных услуг. "Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено", - подчеркнул он.