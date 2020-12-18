Bloomberg: администрация Байдена намерена начать переговоры с властями Венесуэлы

ТАСС, 18 декабря. Советники, входящие в команду избранного президента США Джозефа Байдена, готовятся провести переговоры с властями Венесуэлы. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их данным, администрация Байдена рассчитывает, что власти Боливарианской Республики пойдут на либерализацию электоральной системы страны в обмен на ослабление американских санкций. Отмечается, что советники избранного президента США готовы к прямым переговорам с правительством венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не требуют его отставки, как действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Источники Блумберг уточняют, что советники Байдена ожидают участия в налаживании переговорного процесса с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.

Как сообщает агентство, администрация Байдена рассматривает отношения с Венесуэлой как наиболее сложную из имеющихся внешнеполитических проблем в Западном полушарии. Она также намерена продолжить диалог с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Кроме того, планируется предоставление статуса временной защиты беженцам из Венесуэлы на территории США.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. В понедельник американская коллегия выборщиков утвердила результаты голосования в стране, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Дональда Трампа, действующего американского лидера, высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.