"Примирительный тон в отношении Запада". Мировые СМИ о пресс-конференции Владимира Путина

Особое внимание журналисты обратили на комментарии президента по делу Алексея Навального, а также на перспективы отношений РФ и США

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел свою ежегодную пресс-конференцию, на которой четыре с половиной часа отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов. Мы выбрали самые интересные отзывы иностранной прессы об этом событии. США The Washington Post: "Президент Владимир Путин предпринял попытку сделать так, чтобы Россия, в адрес которой давно звучат обвинения в хакерских атаках и вмешательстве в политическую жизнь (других стран), поменялась ролями с Соединенными Штатами: он утверждал, что Вашингтон предпринимает усилия по вмешательству во внутренние дела Москвы. В ходе пресс-конференции Путин заявил, не предоставив каких-либо доказательств, что рука США просматривается за некоторыми крупными неприятностями, с которыми сталкивается (в последние месяцы) Кремль...

Москва зачастую стремится представить Запад как придерживающийся закоренело антироссийских взглядов... Кроме того, новые попытки Путина переложить вину на других могут быть отражением нарастающих в стране проблем, в том числе экономических, вызванных низкими ценами на нефть и последствиями пандемии. Тем не менее Путин выразил определенную надежду на улучшение отношений (между Москвой и Вашингтоном) при администрации (Джозефа) Байдена - всего через пару дней после того, как запоздало направил поздравления избранному президенту США". The New York Times: "Президент России Владимир Путин отверг утверждения о том, что он стоял за отравлением, практически приведшим к смерти его наиболее видного политического оппонента, со смехом заявив журналистам, что если бы российские агенты хотели убить Алексея Навального, то, "наверное, довели бы до конца" это дело. Но Путин также выступил с ошеломительным признанием: он подтвердил, что сотрудники российской разведки следили за передвижением Навального по стране... Выступая на ежегодной многочасовой пресс-конференции, он настаивал на том, что американская разведка стояла за шумихой вокруг попытки отравления. Он сказал, что опубликованное в понедельник расследование группы международных журналистов, которое раскрыло очевидное вмешательство российской разведки, также было сфабриковано Соединенными Штатами... Марафонская пресс-конференция, которая длилась на этот раз четыре с половиной часа, является давней традицией Путина и предоставляет Кремлю возможность продемонстрировать его выдержку, ответственность и авторитет. На мероприятии обычно царит подобная цирку атмосфера, в которой журналисты со всей страны собираются в конференц-зале в Москве в традиционных для их региона костюмах или с яркими плакатами в надежде привлечь внимание президента. На этот раз из-за пандемии журналисты задавали вопросы по видеосвязи из конференц-залов по всей стране. Наиболее удаленной на восток точкой стал портовый город Владивосток... Путин выступал в удаленном режиме из своей резиденции за пределами Москвы. Этой практики, при которой он избегает почти всех физических контактов, президент придерживается с начала пандемии". The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин обвинил сотрудников разведслужб США в поддержке лидера оппозиции Алексея Навального, который ранее в этом году был отравлен боевым веществом нервно-паралитического действия, а также отверг утверждения о том, что за этим стоит Москва... Путин заявил, что сотрудники (российской) разведки должны были следить за Навальным на всей территории страны… Говоря о внешней политике, российский лидер выразил надежду на то, что администрация во главе с Байденом решит множество проблем в российско-американских отношениях, однако он обвинил Вашингтон в продолжающейся, по его словам, гонке вооружений в свете выхода США из ряда двусторонних соглашений в сфере контроля над вооружениями, в том числе при администрации президента Трампа". Associated Press: "Российский президент Владимир Путин отверг обвинения в том, что Кремль стоял за отравлением его главного политического противника, оппозиционного лидера Алексея Навального. Путин обвинил спецслужбы США в том, что они раздувают подобные измышления, но дал понять, что не расстается с надеждой на улучшение отношений с Вашингтоном. Путин также выразил надежду, что избранный президент Джо Байден пойдет на продление срока действия договора между США и Россией по контролю над вооружениями, который истекает в начале февраля. Российский лидер, выступая в формате видеосвязи на ежегодной пресс-конференции, длившейся четыре с половиной часа, парировал обвинения, заявив, что если бы Кремль хотел отравить Навального, то довел бы дело до конца".

The Washington Examiner: "Путин выдвинул длинный перечень претензий к политике США, которую он охарактеризовал как агрессивную и антироссийскую. Среди этих претензий - выход администрации Джорджа Буша-младшего из Договора по ПРО в 2002 году, а также расширение НАТО за счет включения восточноевропейских стран, которые надеялись, что членство в альянсе предотвратит любые российские вторжения в будущем... Эти заявления прозвучали в то время, как переговорщики пытаются обеспечить временное продление соглашения 2010 года о ядерных вооружениях - последней договоренности в сфере контроля над вооружениями, оставшейся после краха других соглашений из-за нарушения их Россией. Администрация Дональда Трампа вышла из Договора по открытому небу после того, как Россия отказалась разрешить полеты над Калининградской областью, граничащей со странами НАТО Польшей и Литвой". Мексика La Jornada: "Владимир Путин дал понять, что главный лидер оппозиции Алексей Навальный - никто, он лишь пытается привлечь к себе внимание, утверждая, что он важен хозяину Кремля, а также служит инструментом секретных служб Запада во главе с ЦРУ… Подчеркивание того, что Навальный - "инструмент ЦРУ", истолковывается как предупреждение, чтобы он не возвращался в Россию после завершения реабилитации в Германии". Великобритания The Times: "Президент Путин отверг утверждения о том, что сотрудники разведки отравили оппозиционного лидера Алексея Навального, заявив, что если бы сотрудники ФСБ хотели это сделать, то "довели бы до конца" эту работу. Путин заявил об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу расследования британской группы журналистов Bellingcat. Она выступила с утверждением, что специальная российская разведывательная группа следила за Навальным в течение нескольких лет, прежде чем отравить его этим летом. Президент, который никогда публично не произносит имя Навального, заявил, что "пациент в берлинской клинике" получил поддержку от спецслужб США". Financial Times: "Российский президент выступил с этими комментариями в ответ на вопросы журналистов и срежиссированные обращения со стороны общественности из своей резиденции под Москвой, где он провел большую часть изоляции из-за пандемии... Большая часть его пресс-конференции, продолжавшейся 4,5 часа, была посвящена ухудшающимся условиям жизни россиян, росту случаев заражения коронавирусом. Путин настаивал на том, что Россия пострадала меньше других стран". The Independent: "Мероприятие разделилось на три части. Сперва президент был сфокусирован на основных проблемах нынешнего непростого года. Грубо говоря, дела в России, может быть, идут плохо, но они идут плохо везде. Вторая часть была сконцентрирована на тех, кого следует винить в неудачах России. Здесь в центре внимания были Соединенные Штаты, когда Путин рассуждал о расширении НАТО и выходе США из Договора по противоракетной обороне. В конце длительной пресс-конференции Путин рассказал о российском ответе на эти враждебные шаги, заявив о прогрессе в создании новых видов вооружений". Франция Agence France-Presse: "Российский президент Владимир Путин объявил в четверг, что Россия значительно сократила свою зависимость от углеводородов, доходы от которых составляют теперь не более 30% российского бюджета. В 2019 году, согласно агентству ТАСС, они составляли 40% бюджета... Путин считает, что Россия лучше справилась с пандемией коронавируса, чем ее западные соперники, несмотря на выросший уровень бедности и спорный подсчет смертей от осложнений, вызванных коронавирусом... Во время более чем четырехчасовой видеоконференции тема отношений между Россией и Западом поднималась неоднократно, и тональность заявлений Путина была отнюдь не примирительной. Путин обвинил Запад в том, что он не выполнил своих обещаний о нерасширении НАТО на восток после распада СССР в 1991 году. Это является одним из основных упреков, которые Россия адресует Западу после окончания холодной войны...

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Россия выражает надежду на возможность урегулирования при новом президенте США напряженности, подрывающей двусторонние отношения. Российский президент один из немногих лидеров, который дождался голосования американских выборщиков во вторник, прежде чем поздравить Байдена. В Москве обращают при этом внимание на отказ Дональда Трампа признать свое поражение. В четверг Путин вновь отрицал какое-либо вмешательство в американскую политическую жизнь, в частности во время выборов 2016 года, которые привели Трампа к победе в борьбе за пост президента". Le Figaro: "Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Алексей Навальный не был отравлен секретной службой. Путин не упоминал имени оппозиционера и говорил о нем лишь в контексте госпитализации после предполагаемого отравления. Он отклонил тезисы некоторых СМИ, в том числе Bellingcat, CNN и Der Spiegel, которые увидели за покушением на Навального руку российской спецслужбы ФСБ". Les Echos: "Во время пресс-конференции российский лидер напомнил, что спад экономики в России не был столь сильным, как на Западе... Как на каждой своей пресс-конференции, он высказал немало колкостей в адрес Запада за одним исключением: Дональд Трамп. Он приводил имя американского президента, но не его преемника - Джозефа Байдена, с которым он, однако, готов работать над решением проблем". Германия Deutsche Welle: "Владимир Путин фактически подтвердил правдивость расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, которое в начале недели опубликовали журналисты Bellingcat. Глава государства назвал это легализацией материалов американских спецслужб, а дальше признал, что за Навальным действительно следили. Понять Путина превратно невозможно, потому что после пресс-конференции его пресс-секретарь, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста "Дождя", подтвердил: да, за Навальным велась слежка". Италия La Stampa: "В наибольшей степени внимание международной прессы привлекли заявления Путина, направленные на дискредитацию Алексея Навального, в особенности одна фраза: если бы спецслужбы действительно хотели отравить блогера, то довели бы дело до конца. Путин еще раз указал, что Кремль не имеет отношения к отравлению Навального, и не привел никаких доказательств своего обвинения Навального в том, что за ним стоят спецслужбы США". Испания El Pais: "Российский президент Владимир Путин отрицает, что Россия стоит за отравлением известного оппозиционера Алексея Навального в Сибири этим летом. Ироничным тоном и с полуулыбкой Путин обвинил Навального в связях с американской разведкой... Он попытался дать понять, что оппозиционер недостаточно важен, чтобы стать мишенью для российских спецслужб... Российский лидер, дав первый официальный ответ Кремля на последние разоблачения, заверил, что информация, указывающая на Москву в связи с нападением на Навального, который все еще находится на реабилитации в секретном месте в Германии, сфабрикована и разработана Соединенными Штатами". Словения Delo: "Большинство вопросов касалось внутренних проблем, а относительно событий на международной арене Путин вновь обвинил Запад в том, что тот развязал новую холодную войну, нарушив обещание не расширять НАТО на восток, а Соединенные Штаты начали отказываться от всех договоренностей в сфере ограничения ядерного оружия. При этом Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем и дружеские отношения с его лидером Си Цзиньпином, а также очень лестно отзывался о своем турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане, "человеке, который держит слово, мужчине". Сербия "Вечерне новости": "Президент России Владимир Путин сравнил одностороннее отделение Косова и Метохии и Крым, где прошел референдум, отвечая на вопрос британского журналиста на ежегодной пресс-конференции. Путин напомнил, что Крым вошел в состав России в результате референдума, в отличие от Косова. Между тем, Запад "проглотил" отделение Косова, в то время как в отношении жителей Крыма ввел санкции". Япония Nikkei shimbun: "Владимир Путин заявил, что расследование о причастности российской ФСБ к отравлению Навального - это обнародование материалов спецслужб США. По его словам, это означает, что Навальный получает от этих спецслужб поддержку, в связи с чем российским спецслужбам следует за ним следить. Подобные заявления могут быть связаны с попытками Запада удержать Навального от возвращения на Родину, о чем тот ранее говорил".

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NHK: "Владимир Путин выразил надежду на улучшение отношений России и США при администрации избранного президента Джозефа Байдена. Отношения между двумя странами сейчас считаются худшими с момента окончания холодной войны". Kyodo News: "Президент России ожидает, что Байден, который вступит в должность президента США в январе следующего года, продолжит диалог о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия этого единственного оставшегося договора о ядерном разоружении между двумя странами истекает в феврале следующего года, и Путин призвал Соединенные Штаты позитивно отреагировать на призывы к диалогу, отметив, что гонка вооружений уже началась". Китай China Daily: "Владимир Путин выразил надежду, что некоторые проблемы между РФ и Соединенными Штатами будут решены при новой администрации Байдена... Российский президент, который не поздравлял Байдена с победой до тех пор, пока тот не получил подтверждение своего избрания на пост президента США коллегией выборщиков, рассказал о своих ожиданиях от отношений с США при новой администрации". CGTN: "Президент РФ заявил, что он надеется на то, что избранный президент США Байден поможет решить некоторые сложные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона и улучшить российско-американские связи. Говоря о пандемии, Путин дал высокую оценку российской системе здравоохранения, заявив, что она справилась с пандемией более эффективно, чем другие страны. Российский президент также защитил Китай в вопросе происхождения COVID-19, заявив, что нет никаких доказательств для обвинений в его адрес и что мир должен объединиться против вируса, а не обвинять тех, кто несет ответственность за пандемию. В целом Путин проецировал образ силы, уверенности и решимости в защите национальных интересов России. Он дал понять Соединенным Штатам, что их вмешательство и агрессивные военные действия неприемлемы, как и нелепые попытки обвинить Китай в возникновении COVID-19". Xinhua: "Эпидемия коронавируса нового типа стала одной из ключевых тем пресс-конференции президента РФ. Путин похвалил российскую систему здравоохранения за ее способность справиться со вспышкой болезни и заявил, что намерен сделать прививку российской вакциной". Индия Times of India: "Владимир Путин отверг сообщения о том, что за отравлением Навального стоят службы безопасности России, заявив, что, если бы это было так, лидера оппозиции не было бы в живых. Эксперты ряда западных стран пришли к выводу, что критик Кремля был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" советской эпохи - это утверждение Москва неоднократно опровергала".