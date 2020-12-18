Премьер Украины заявил, что Киев будет закупать вакцину от коронавируса у всех, кроме РФ

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. Об этом в пятницу заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде.

"Для этого [обеспечения поставок вакцины на Украину] правительство ведет переговоры по двум направлениям: непосредственно с производителями вакцин и с руководством государств, где такие вакцины будут производиться или уже законтрактованы, - сказал премьер. - Мы проводим переговоры на уровне руководителей компаний по производству вакцин, кроме российских".

По его словам, в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках международной инициативы COVAX. "Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - добавил Шмыгаль. Программа первоочередной вакцинации предусматривает охват 50% населения Украины, то есть почти 21 млн человек, напомнил премьер.

8 декабря председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По итогам встречи он заявил, что Киев может решить вопрос с вакцинацией населения, наладив производства российской вакцины "Спутник V" на территории Украины. Так, по его словам, Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.