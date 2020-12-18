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Президент Таджикистана предложил создать общий для СНГ список террористических организаций

Эмомали Рахмон предложил дать поручение Антитеррористическому центру СНГ совместно с профильными советами начать работу по формированию такого списка

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать единый список террористических организаций, запрещенных на территории стран - участниц СНГ.

"Считаю актуальным создание в рамках СНГ единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории стран - участниц СНГ", - заявил Рахмон в пятницу на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в режиме видеоконференции.

Рахмон предложил дать поручение Антитеррористическому центру СНГ совместно с профильными советами начать работу по формированию такого списка.

"Тенденцию расширения имеют масштабы терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность", - отметил президент. Он подчеркнул, что проблема безопасности продолжает оставаться актуальной, как во всем мире, так и на пространстве Содружества.

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ТаджикистанРахмон, Эмомали
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