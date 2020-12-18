Прокуратура Берлина допросила Навального как свидетеля

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Берлина допросила в четверг Алексея Навального как свидетеля в рамках запроса о правовой помощи с российской стороны. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Министерства юстиции ФРГ Мариус Лебер.

"Вчера в рамках процедуры оказания правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель", - сказал он. "Я хочу указать на то, что при допросе не присутствовали российские следователи", - сообщил представитель Минюста. "Навальный был отравлен в России и однозначно выступил против присутствия российских следователей", - сообщил он.

Одновременно Лебер подчеркнул, что "вчерашний допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи". Соответствующее решение будет принято позднее, добавил он.

По словам представителя Минюста ФРГ, позиция властей Германии остается прежней, а именно, что "это преступление должно быть расследовано в России". Он отметил, что там есть вся необходимая для этого информация.

В четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о слежке за Навальным и о его якобы отравлении, отметил, в частности, что "этот пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому отечественные спецслужбы "конечно, должны за ним присматривать", но это совсем не значит, что его нужно травить. Президент отметил, что если бы Навального хотели отравить, то "наверное, довели бы до конца". Также Путин напомнил, что дал команду выпустить его на лечение в Германию в тот же момент, как об этом попросила супруга пациента. Позднее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о причинах, по которым спецслужбы могли "присматривать" за Навальным, упомянул растущие за блогером "уши специальных служб" других стран, а также разные высказывания с призывом к свержению власти.