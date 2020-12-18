МИД Белоруссии заявил, что Минск подготовил меры в ответ на новые санкции ЕС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия подготовила ответные меры в качестве реакции на новые санкции Евросоюза, некоторые из них носят довольно чувствительный характер. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник управления цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - сказал он.

Глаз также заявил, что решение Евросоюза о введении очередного пакета санкций в отношении Белоруссии является недальновидным и не позволит достичь поставленной цели.

"Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", - подчеркнул он.

Власти Белоруссии защитят права граждан и интересы юридических лиц, против которых введены новые санкции Евросоюза, подчеркнул пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что республика по-прежнему готова к равноправному диалогу с европейскими партнерами, который является единственным способом урегулирования имеющихся разногласий.

"Убеждены, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог. Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми", - отметил он.