Прокуратура Болгарии обвиняет дипломата из РФ в сборе информации о военных США в стране

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Специализированная прокуратура Болгарии выдвинула обвинения в шпионаже в отношении российского дипломата, говорится в сообщении болгарского надзорного ведомства в пятницу. По утверждениям прокуратуры, дипломат, имя которого не называется, "собирал информацию" о численности дислоцированных в стране военнослужащих США.

"С 2017 года и до настоящего времени гражданин Российской Федерации последовательно осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой собиралась военная информация, в том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США", - говорится в сообщении прокуратуры. "Это была информация, представлявшая государственную и служебную тайну", - уточняет ведомство.