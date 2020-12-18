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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Алиев обсудил с Бортниковым выполнение положений трехстороннего заявления по Карабаху

Ранее директор Федеральной службы безопасности России также посетил Ереван

БАКУ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в пятницу с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым ситуацию в регионе и выполнение положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

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"Была обсуждена текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение положений трехстороннего заявления", - говорится в сообщении. Собеседники отметили, что обстановка в Карабахе остается стабильной, подчеркивается в тексте. Кроме того, на встрече затрагивались вопросы сотрудничества Азербайджана и России в области безопасности.

До приезда в Баку Бортников в пятницу посетил также Ереван.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября этого года ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась. Там начались активные бои.

9 ноября Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Теги
АзербайджанБортников, Александр ВасильевичАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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