Алиев обсудил с Бортниковым выполнение положений трехстороннего заявления по Карабаху

БАКУ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в пятницу с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым ситуацию в регионе и выполнение положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Была обсуждена текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение положений трехстороннего заявления", - говорится в сообщении. Собеседники отметили, что обстановка в Карабахе остается стабильной, подчеркивается в тексте. Кроме того, на встрече затрагивались вопросы сотрудничества Азербайджана и России в области безопасности.

До приезда в Баку Бортников в пятницу посетил также Ереван.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября этого года ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась. Там начались активные бои.

9 ноября Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.