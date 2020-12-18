Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусом в обеих странах. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", - указали в диппредставительстве.

Общее число заразившихся в Азербайджане с начала пандемии в настоящее время составляет 195 422 человека. На фоне ухудшения эпидемической ситуации кабинет министров продлил действующий в стране особый карантинный режим до 31 января следующего года, с 14 декабря по 18 января на всей территории республики будет действовать ужесточенный карантинный режим: закроются рестораны, кафе и торговые объекты, за исключением продовольственных магазинов и аптек, люди смогут покидать дома только по специальным СМС-разрешениям, ограничен въезд в 17 крупных городов и районов, включая Баку.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 791 220 случаев заражения, выздоровели 2 228 633 человека, умерли 49 762.