США внесли компании и граждан РФ в черный список за передачу американской спецтехники

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Администрация США внесла в черный список Министерства торговли три юридических и четыре физических лица из России. Об этом сообщил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, ведающий вопросами торговли.

"В списке есть несколько российских компаний, добавленных в этот пакет за приобретение, попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Это три юридических лица и четыре физических лица".