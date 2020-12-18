Конституционный суд Молдавии отклонил иск против повышения статуса русского языка

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Молдавский Конституционный суд отклонил иск лидера прорумынской Партии национального единства Октавиана Цику с требованием признать неправомерным решение парламента о возвращении русскому статус языка межнационального общения в стране. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба судебной инстанции.

"Отклоняется просьба о приостановлении действия закона номер 234 от 16 декабря 2020 года о функционировании языков на территории Республики Молдова, поданная депутатом парламента Республики Молдова Октавианом Цику. <...> Заявитель представил недостаточно аргументов", - говорится в решении.

На брифинге в пятницу Цику назвал новый закон "ударом по демократии", который, по его мнению, "обострит противостояние в обществе и усилит международную изоляцию Молдавии".

Инициатором законопроекта выступила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова. Как рассказал ТАСС один из авторов документа депутат Богдан Цирдя, он призван законодательно вернуть русскому статус языка межнационального общения. Парламентарий напомнил, что в 2018 году Конституционный суд по запросу депутатов прорумынской Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который закреплял за русским особый статус в стране, где его используют больше трети населения. По его мнению, это решение продвигали политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии.

Новый закон обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках проживающих на территории республики этносов.

Поддержать закон отказались депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание. В пятницу президент Молдавии Игорь Додон сообщил о подписании нового закона о функционировании языков в Молдавии.