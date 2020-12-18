Коллективная борьба с пандемией и укрепление взаимного доверия. Что обсудили лидеры СНГ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Последний Совет глав государств СНГ под председательством Узбекистана прошел в пятницу в формате видеоконференции - удаленный характер встречи был определен вызовами 2020 года.
Участники встречи назвали завершающийся год одним из самых тяжелых за десятилетие, в особенности из-за пандемии коронавируса. Однако СНГ успешно показало себя и в этих условиях - как отметил президент РФ Владимир Путин, важную роль в этом сыграл коллективный подход "в борьбе с эпидемией, координация между санитарными службами". При этом, по словам российского президента, ведется работа над дополнительными соглашениями в этой сфере, "завершается и подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия".
Россия уже оказывает странам Содружества помощь в условиях пандемии - и врачами, и тест-системами - и, как подчеркнул Путин, продолжит это делать. Также Москва готова оказать содействие в вакцинации с использованием российских препаратов. "Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", - добавил он.
О готовности сотрудничать с РФ на встрече заявили руководители Киргизии Талант Мамытов и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев рассказал, что в его республике идет работа над созданием собственной вакцины, а кроме того, Казахстан готовится к совместному с РФ производству таких препаратов.
Укрепление СНГ
Лидеры стран СНГ отметили усилия России в урегулировании в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на роль лидера РФ в политическом решении конфликта, а также заявил об успехе российской миротворческой миссии. В свою очередь Путин обратил внимание на то, что "теперь перед международным сообществом и перед странами СНГ стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем".
Другим серьезным вызовом 2020 года президент РФ назвал "беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества". А справиться с ним, как указал президент Белоруссии Александр Лукашенко, может лишь укрепление СНГ - это, по его словам, "не вопрос выбора, а неизбежная необходимость".
Ответы на кризисы, как отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, "оптимальные пути скорейшего выхода" из таких ситуаций помогут "консолидация усилий, дальнейшее укрепление взаимного доверия", например, промышленная кооперация, признание документов трудовых мигрантов, единая платформа обмена информацией для правоохранителей. Президент Казахстана в свою очередь указал на высокую роль инвестиций, свободной торговли и транспортного потенциала СНГ, а также отметил важность цифровизации.
Не обошли вниманием лидеры стран СНГ и вопросы безопасности. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с инициативой создания единого списка запрещенных в Содружестве террористических организаций.
Концепция дальнейшего развития
В кризисных условиях особенно важной стала актуализация составленной 13 лет назад Концепции дальнейшего развития Содружества, отметил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Ключевым направлением документа остается экономическое сотрудничество. Однако необходима координация и в международной повестке, как и в гуманитарной сфере, и в борьбе с преступностью.
Россия поддерживает обозначенные в проекте обновленной концепции приоритеты, заявил на встрече Путин. "Хорошие возможности видим для реализации нашими государствами совместных проектов в промышленной и технологической кооперации, в авиастроении, энергетике, телекоммуникациях, в науке в целом, в технике, в сфере цифровизации", - добавил российский лидер.
А в процессе интеграции, гармонизации и сближения - в частности, национального законодательства - продолжает помогать Межпарламентская ассамблея СНГ, заявила на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее деятельность стала "весомым шагом к разрушению монополии западных коллег, прежде всего по линии ОБСЕ и Совета Европы, противодействию практики их односторонних оценок" демократичности строя.
Созидательный потенциал и востребованность СНГ
Как отметил Владимир Путин, вся деятельность СНГ в этом году проходила под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил признательность партнерам за поддержку инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма. "Необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов", - подчеркнул российский президент.
Однако юбилейным для Содружества станет и следующий год - год 30-летия СНГ. И хотя, как отметил президент Молдавии Игорь Додон, у даты есть и "обратная сторона" - распад СССР. Однако, как напомнил его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев, новая организация смогла уберечь народы бывшего Советского Союза от кровопролития - как это произошло, например, в Югославии.
Председательствовавший на заседании президент Узбекистана Мирзиёев подчеркнул "огромный созидательный потенциал и востребованность" СНГ. Он выразил надежду на то, что следующая - юбилейная - встреча лидеров стран Содружества пройдет "уже в очном формате в прекрасном городе Минске": председательство в СНГ переходит к Белоруссии. Лукашенко в свою очередь заявил о готовности провести юбилейный саммит в Беловежской пуще - там, где в декабре 1991 года и был подписан договор о создании Содружества Независимых Государств.