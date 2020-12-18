Коллективная борьба с пандемией и укрепление взаимного доверия. Что обсудили лидеры СНГ

Участники встречи назвали завершающийся год одним из самых тяжелых за десятилетие, в особенности из-за пандемии коронавируса. Однако СНГ успешно показало себя и в этих условиях - как отметил президент РФ Владимир Путин, важную роль в этом сыграл коллективный подход "в борьбе с эпидемией, координация между санитарными службами". При этом, по словам российского президента, ведется работа над дополнительными соглашениями в этой сфере, "завершается и подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия".

Россия уже оказывает странам Содружества помощь в условиях пандемии - и врачами, и тест-системами - и, как подчеркнул Путин, продолжит это делать. Также Москва готова оказать содействие в вакцинации с использованием российских препаратов. "Имеются в виду и "Спутник V", и "Эпиваккорона", и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", - добавил он.

О готовности сотрудничать с РФ на встрече заявили руководители Киргизии Талант Мамытов и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев рассказал, что в его республике идет работа над созданием собственной вакцины, а кроме того, Казахстан готовится к совместному с РФ производству таких препаратов.

Укрепление СНГ

Лидеры стран СНГ отметили усилия России в урегулировании в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на роль лидера РФ в политическом решении конфликта, а также заявил об успехе российской миротворческой миссии. В свою очередь Путин обратил внимание на то, что "теперь перед международным сообществом и перед странами СНГ стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем".