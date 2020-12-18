И. о. главы Пентагона опроверг, что ведомство прекратило брифинги для команды Байдена

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США продолжит поддерживать процесс передачи власти команде избранного президента и вице-президента Джозефа Байдена и Камалы Харрис. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении исполняющего обязанности главы ведомства Кристофера Миллера.

"Министерство обороны продолжит оказывать необходимую поддержку для инспекционной команды в целях обеспечения безопасности страны и граждан. Министерство не отменяло и не отказывалось [от проведения] интервью [для команды Байдена], - отмечается в тексте. - <...> После взаимно согласованной паузы в преддверии праздников, которая начинается 19 декабря, мы продолжим процесс передачи полномочий и проведем [запланированные] на сегодня встречи".

Миллер заверил, что привержен "полной и открытой передаче" полномочий. По его словам, с 23 ноября для команды Байдена было проведено 139 брифингов и предоставлено 900 страниц секретной информации. "Пентагон продолжит поддерживать процесс передачи президентских полномочий в соответствии с законом о передаче президентских полномочий, меморандумом о взаимопонимании с командой Байден - Харрис и политикой ведомства", - отмечается в заявлении.

Ранее новостной портал Axios утверждал, что Миллер приказал остановить сотрудничество с переходной командой Байдена и отменить все запланированные встречи, посвященные передаче власти будущей администрации.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов. Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.