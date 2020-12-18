Страны СНГ утвердили новую Концепцию дальнейшего развития Содружества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) актуализировали Концепцию дальнейшего развития Содружества и утвердили План основных мероприятий ее реализации. Соответствующее решение принято в пятницу по итогам заседания Совета глав государств СНГ, говорится в сообщении на сайте Исполкома СНГ.

"Актуализированная концепция и план имеют стратегическое значение и призваны адаптировать Содружество к современным условиям, повысить результативность его деятельности, - говорится в сообщении. - Ключевым приоритетом СНГ в концепции определено экономическое сотрудничество".

Согласно документу, другими приоритетами деятельности СНГ обозначены "сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере безопасности, борьба с преступностью, противодействие новым вызовам и угрозам". В концепции также отмечена необходимость углубления политического взаимодействия, выработки согласованной миграционной политики, взаимодействия в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Одновременно с поправками в концепцию главы государств СНГ утвердили новый план основных мероприятий по ее реализации, который включает около 60 пунктов с конкретными мероприятиями, исполнителями и сроками завершения. Контролировать выполнение этих документов будут Совет министров иностранных дел и Экономический совет СНГ.

В пятницу в режиме видеоконференции прошло заседание Совета глав государств СНГ. Работа завершилась принятием 13 документов, в их числе Концепция дальнейшего развития Содружества, Концепция военного сотрудничества до 2025 года, Программа сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, Заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и другие.

Следующее заседание по предложению председательствующей в Содружестве в 2021 году Белоруссии состоится 15 октября в Минске.