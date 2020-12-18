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Политический кризис в Венесуэле
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США расширили список санкций по Венесуэле

В него внесли организацию, занимающуюся биометрией

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США в пятницу внесло в санкционные списки двух человек - гражданина Венесуэлы и Аргентины. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомственного Управления по контролю за иностранными активами.

Ограничения также введены в отношении венесуэльской организации Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A., занимающейся биометрическими данными. Компания, по утверждению Минфина, поставляла оборудование для голосования и программное обеспечение правительству Венесуэлы.

"Управление вводит санкции в отношении Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. за материальную поддержку [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, включая предоставление продукции и услуг, которые использовались для фальсифицированных парламентских выборов 6 декабря. В санкционный список также добавляются Карлос Сан Агустин и Маркос Хавьер Мачадо Рекена, действовавшие от имени этой компании", - говорится в сообщении американского министерства.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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Мадуро, НиколасАргентинаСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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