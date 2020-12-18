Молдавия с 21 декабря упрощает въезд для россиян

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Молдавия 21 декабря исключит Россию из списка стран "красной зоны", для граждан которых при въезде нужна обязательная двухнедельная изоляция. Об этом в пятницу говорится в решении министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Кто еще теперь может привиться в Москве.

Кто еще теперь может привиться в Москве. Главное о коронавирусе за 18 декабря

В новом перечне ведомства 37 государств, на прошлой неделе их было значительно больше - 63. Из него, в частности, исключили Россию, Великобританию, Израиль, Францию и Германию. В то же время ограничения сохранены для Румынии, Украины, Турции, ряда стран ЕС и США.

Показателем для включения в список государств, на которые налагаются ограничения, является заболеваемость коронавирусом превышающая 375 случаев на 100 тыс. населения. Их граждане в обязательном порядке заполняют при въезде в Молдавию эпидемический паспорт и подписывают обязательство соблюдать 14-дневный режим изоляции. Молдавские эпидемиологии обновляют данный список стран каждые две недели.

Молдавия 30 ноября вернулась к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья распорядилась частично вернуть госслужащих на удаленный режим работы. Жителям страны запретили проводить время в парках, а пожилым людям разрешили выходить из дома только для покупки лекарств или продуктов. Кроме того, запрещена работа ночных клубов, театров и кинозалов, кафе и ресторанов после 22:00.

Сохраняются ограничения на въезд для иностранцев и проведение массовых мероприятий. В общественных местах обязательно ношение защитных масок. Для жителей Кишинева маски стали обязательными и на открытом воздухе.