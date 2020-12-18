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Кризис в Белоруссии
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Великобритания расширила санкции против Белоруссии

В список добавлены 29 физических и семь юридических лиц

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании расширило санкции в отношении властей Белоруссии, добавив в черный список 29 физических и 7 юридических лиц, включая спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову, генпрокурора Андрея Шведа, министра информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства финансов Соединенного Королевства, тем самым Лондон присоединился к аналогичным мерам со стороны Евросоюза.

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Санкции, подразумевающие заморозку банковских счетов, также были введены в отношении главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья. Кроме того, ограничения распространились на госучреждение "Главное хозяйственное управление", Минский завод колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компании "Белтехэкспорт", "Синезис", Dana holdings и "Агат - электромеханический завод". Британскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела.

Ранее Великобритания уже вводила несколько пакетов санкций против Минска. После расширения ограничительных мер в пятницу черный список теперь состоит из 88 человек, включая президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияВеликобританияКризис в Белоруссии
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