США предъявили обвинения россиянину Ильясу Сабирову

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры страны, предъявило в пятницу обвинения россиянину Ильясу Сабирову, которого ранее внесло в свой черный список американское министерство торговли. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минюста США.

Кроме Сабирова, обвинения были предъявлены двум гражданам Болгарии - Димитару Димитрову и Милану Димитрову, которые также попали в черный список Минторга. По версии следствия, все трое "использовали болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EOOD - MTIG для получения подлежащих контролю товаров из США и отправки их в Россию". "В соответствии с американским законодательством об экспортном контроле, данные товары не могли быть отправлены в Россию без разрешения правительства США", - говорится в заявлении. Дело будет слушаться в суде города Остин (штат Техас).

Два пункта обвинения россиянина и двух граждан Болгарии относятся к нарушению двух американских законов, связанных с экспортным контролем, еще один пункт - с отмыванием денег "в схеме закупки имеющих двойное назначение радиационно стойких схем у США и отправке этих компонентов в Россию через Болгарию без необходимых лицензий".

Минюст также обвиняет Милана Димитрова в "даче ложных показаний". "Каждый пункт обвинения предусматривает до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме после вынесения приговора", - пояснили в министерстве. Расследованием занималось ФБР.

В заявлении говорится, что 48-летний Сабиров "возглавляет две российские компании - "Космос Комплект" и "Совтест Комп", а также контролирует MTIG". 70-летний Димитар Димитров и Милан Димитров "работали на Сабирова в компаниях "Космос Комплект" и MTIG". В обвинительном заключении также утверждается, что "Совтест Комп" перевел MTIG более $1 млн за подлежащие контролю американские компоненты". В свою очередь, MTIG, по версии следствия, "по указанию Сабирова заказала на сумму более $1,7 млн" дополнительные электронные компоненты, экспорт которых находится под контролем государства.

В пятницу Минторг США сообщил, что "Космос комплект", "Совтест комп", MTIG и связанные с ними лица Димитар Димитров, Ильяс Сабиров, Мариана Гаргова и Милан Димитров вносятся в список "на основании попыток приобрести и реэкспортировать продукцию американского происхождения для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".