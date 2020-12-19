Sky: кибератака на ведомства в США затронула и организации в Великобритании

ТАСС, 19 декабря. Несколько британских организаций пострадали в результате кибератаки, которой на прошлой неделе поверглись компьютерные системы администрации США и которую некоторые западные СМИ приписывают хакерам, работающим на Россию. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По его информации, сейчас власти Великобритании оценивают масштаб взлома и расследуют ущерб, который мог быть нанесен действиями хакеров. Не уточняется, какие именно учреждения в королевстве подверглись кибератаке, однако телеканал отмечает, что у него нет данных о влиянии взлома на государственные организации.

В свою очередь директор по оперативным вопросам британского Национального центра кибербезопасности Пол Чичестер, как передает Sky News, призвал компании страны принять меры для защиты своих компьютерных сетей. "Это комплексный глобальный виртуальный инцидент, и мы сотрудничаем с международными партнерами, чтобы понять его масштаб и влияние в Великобритании", - заявил Чичестер.

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на Россию, получила в результате кибератаки 13 декабря несанкционированный доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В самом МВБ подтвердили факт взлома. По версии Reuters, атаке подверглись и сети Министерств торговли и финансов США, а также корпорация Microsoft. Кроме того, согласно сведениям газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

Microsoft заявила, что ее системы не применялись хакерами для осуществления кибератак. Как отметили в компании, в ее системах был обнаружен вредоносный код, полученный от компании SolarWinds, "он был изолирован и удален".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг в понедельник обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в пятницу заявил, что ответственность за случившееся могут нести другие страны, а не Россия, как утверждают некоторые американские эксперты и СМИ.