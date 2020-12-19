AP: администрация Трампа намерена закрыть два оставшихся генконсульства США в России

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация действующего американского президента Дональда Трампа уведомила Конгресс США о намерении закрыть два генеральных консульства страны в РФ. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По их данным, Госдепартамент 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Согласно информации, полученной AP, закрытие консульств якобы связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ. Таким образом, единственным диппредставительством Соединенных Штатов на территории РФ, которое продолжит работу, останется посольство США в Москве.

Агентство подчеркивает, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны. Сотрудники генконсульств из числа американских дипломатов - в общей сложности 10 человек - будут переведены на работу в американское посольство в Москве. Остальные сотрудники генконсульств (33 человека) будут уволены, уточняет AP.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что американские власти рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, подчеркнул, что возможное закрытие двух консульств США в России не сможет еще больше испортить отношения двух стран.

28 июля 2017 года МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек).

23 августа 2017 года в ответ на предписание Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек в связи с решением Вашингтона выдворить из страны 35 российских дипломатов посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу неиммиграционных виз. 1 сентября 2017 года выдача виз возобновилась в посольстве в Москве, а 11 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта 2018 года в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле.