AFP: в атаке у бывшего офиса Charlie Hebdo обвиняют четырех пакистанцев

ТАСС, 19 декабря. Обвинения предъявлены четырем пакистанцам, задержанным по делу о нападении у бывшей редакции еженедельника Charlie Hebdo в сентябре этого года. Об этом в пятницу сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По их данным, эти мужчины в возрасте от 17 до 21 года знали о плане нападавшего и могли побудить его к действиям. "Они разделяют его идеологию, и один из них выражал ненависть к Франции за несколько дней до операции", - сообщил один из собеседников агентства.

25 сентября рядом со старым зданием редакции Charlie Hebdo было совершено нападение с применением холодного оружия на двух работников агентства "Премьер линь", которые в результате тяжело пострадали. Агентство в настоящее время занимает бывший офис сатирического еженедельника. По подозрению в нападении был задержан 18-летний пакистанец. На допросе он признал свою ответственность за произошедшее, сообщив, что совершил нападение из-за повторной публикации журналом карикатур на пророка Мухаммеда. Министр внутренних дел квалифицировал произошедшее как теракт. Суд предъявил нападавшему обвинение в покушении на убийство в рамках террористического замысла и создании преступной террористической группы.