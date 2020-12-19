В Госдепе подтвердили решение закрыть два генконсульства в России

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский госсекретарь Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации", - отметил дипломат.

Он добавил, что решение "внешнеполитического ведомства о генконсульствах США в России было принято для оптимизации работы [дипломатической] миссии США в РФ". "Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом", - пояснил собеседник агентства.

"Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется", - заключил он.

Конгресс уже предупрежден

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего американского президента Дональда Трампа уведомила Конгресс США о готовящемся закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Согласно информации, полученной AP, закрытие консульств якобы связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ. Таким образом, единственным диппредставительством Соединенных Штатов на территории РФ, которое продолжит работу, останется посольство в Москве.

Агентство подчеркивает, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны. Сотрудники генконсульств из числа американских дипломатов - в общей сложности 10 человек - будут переведены на работу в американское посольство в столице. Остальные сотрудники генконсульств (33 человека) будут уволены, уточняет АП.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что американские власти рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, подчеркнул, что возможное закрытие двух консульств США в России не сможет еще больше испортить отношения двух стран.

Сокращение персонала

28 июля 2017 года МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек).

23 августа 2017 года в ответ на предписание Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек в связи с решением Вашингтона выдворить из страны 35 российских дипломатов посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу неиммиграционных виз. 1 сентября 2017 года выдача виз возобновилась в посольстве в Москве, а 11 декабря 2017 года - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта 2018 года в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле.