В Сенате заявили, что Минтранс США подвергал риску жизни миллионов авиапассажиров

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) при Министерстве транспорта США неоднократно позволяло американской компании Southwest Airlines эксплуатировать самолеты, летная годность которых не была установлена, что создавало риски для жизни миллионов пассажиров. Таков один из основных выводов доклада, подготовленного комитетом по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США по итогам изучения работы ФАУ. Это разбирательство было начато профильным комитетом верхней палаты Конгресса в связи с двумя авиационными катастрофами самолетов Boeing 737 MAX, произошедшими в октябре 2018 года и марте 2019 года.

В отчете, обнародованном в пятницу по итогам расследования, которое стартовало в апреле 2019 года, ФАУ подвергается резкой критике. "Наши выводы вызывают тревогу. Доклад детально описывает ряд существенных примеров нарушения авиационной безопасности и провального руководства в ФАУ. Ясно, что этому ведомству требуется устойчивый надзор, чтобы гарантировать полное и надлежащее выполнение им функции обеспечения безопасности пассажиров", - подчеркнул председатель комитета Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи). Он пояснил, что в ходе расследования было изучено больше 15 тыс. страниц документации, заслушаны показания свыше 50 специалистов в американских органах контроля за гражданской авиацией, проведены многочисленные собеседования с персоналом ФАУ.

Сенаторы, в частности, пришли к заключению о том, что "ФАУ неоднократно разрешало Southwest Airlines продолжать эксплуатировать десятки судов неустановленной летной годности в течение нескольких лет". "Эти полеты подвергали риску миллионы пассажиров", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем указывается, что корпорация Boeing "ненадлежащим образом влияла" на испытания ФАУ, которые касались повторной сертификации ее пассажирского лайнера модели 737 MAX и учитывали человеческий фактор (время реагирования пилота на определенный сигнал). Тем не менее катастрофы самолетов Boeing 737 MAX индонезийской и эфиопской авиакомпаний в 2018-19 годах и сертификация этих лайнеров "не находились в центре внимания" комитета, уточняют сенаторы.

Они также заявляют, что "старшее руководящее звено ФАУ не привлекалось к ответственности за неспособность разработать и внедрить адекватную подготовку в области летных стандартов, несмотря на неоднократно выявлявшиеся на протяжении десятилетий недостатки". "ФАУ продолжает мстить поднимающим тревогу сотрудникам вместо того, чтобы в интересах безопасности приветствовать их откровения. <...> Руководители ФАУ могли чинить препятствия рассмотрению обстоятельств катастроф [самолетов] 737 MAX, которое проводил аппарат генерального инспектора Минтранса [США]", - говорится в отчете.