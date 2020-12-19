Пенс утверждает, что угрозы США в космосе со стороны России и КНР нарастают

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Угрозы Соединенным Штатам в космическом пространстве со стороны России и Китая нарастают. С таким утверждением выступил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Белом доме по случаю предстоящей первой годовщины основания американских Космических сил.

"В действительности Соединенные Штаты <...> сталкиваются с новыми угрозами в космосе, исходящими от таких стран, как Китай и Россия. И эти угрозы только нарастают", - считает заместитель руководителя американской администрации. "Нам об этом напомнили лишь на текущей неделе, когда Россия провела еще один запуск противоспутниковой ракеты", - сказал Пенс. При этом он заявил, что США "стремятся к миру посредством силы".

Кроме того, вице-президент торжественно объявил, что военнослужащие Космических сил будут отныне официально именоваться "стражами" (подобно, к примеру, солдатам - в Сухопутных войсках или морякам - в ВМС). Американские пользователи социальных сетей откликнулись на это решение многочисленными издевательскими комментариями и шутками, проведя параллели с голливудским комедийно-фантастическим фильмом "Стражи галактики". Сами силы пояснили, что решение содержит отсылку к изначальному девизу Космического командования ВВС США от 1983 года "Стражи высоких рубежей".

В среду Пентагон обвинил Россию в проведении испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. 16 апреля США выступили с аналогичным заявлением. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала высказывания командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Она также подтвердила готовность России обсуждать космическую деятельность с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что им будут приданы порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Путин подчеркивал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.