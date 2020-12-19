Байден назвал одобрение второй в США вакцины от ковида важным шагом к выходу из кризиса

ТАСС, 19 декабря. Избранный президент США Джозеф Байден положительно оценил одобрение Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA) обращения американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте избирательного штаба политика.

"Сегодняшняя авторизация Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов использования вакцины от COVID-19 Moderna в чрезвычайных обстоятельствах - еще один знаковый этап нашей битвы ради победы над кризисом, перед которым стоит наша страна сегодня", - заявил Байден. Он подчеркнул, что теперь необходимо произвести достаточное количество доз вакцины, организовать распределение препарата и массовую вакцинацию населения.

FDA в пятницу одобрило применение вакцины Moderna от коронавируса. Ранее аналогичное одобрение получила и вакцина компаний BioNTech и Pfizer, в понедельник в Соединенных Штатах началось применение их препарата.

Всего, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 17,4 млн человек, 313 588 из них умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.