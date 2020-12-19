В Пентагоне сообщили, когда ВВС США начнут производить гиперзвуковое оружие ARRW

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют приступить к производству гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура произносится как arrow ("стрела"), в 2021 или 2022 году. Это подтвердил в пятницу на брифинге для небольшой группы журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

"Мы очень близки к тому, чтобы запустить в производство ARRW - первое гиперзвуковое оружие министерства [ВВС]. Это произойдет в 2022 финансовом году (начнется в США 1 октября 2021 года - прим. ТАСС). Чтобы размещать [это оружие] на [стратегических бомбардировщиках] B-52. Это обеспечит нас потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения. <...> Думаю, это создает хорошую дилемму для [потенциального] противника", - заявил чиновник.

"Технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты, - убежден Ропер, - позволят нам создавать гиперзвуковые вооружения, которые дешевле и меньше [некоторых аналогов]". "[Такие вооружения будут] достаточно малы для того, чтобы их можно было размещать на наших истребителях", - сказал помощник министра ВВС. В связи с этим он уточил, что имеет в виду прежде всего истребители F-15. "[Программа создания гиперзвукового] прямоточного воздушно-реактивного двигателя реализуется быстрее, чем мы ожидали", - заверил Ропер.

Разработки с зарубежным партнером

Комментируя перспективы сотрудничества США с Австралией в сфере производства гиперзвуковых вооружений, относительно которого Вашингтон и Канберра ранее достигли договоренности, он выразил уверенность, что стороны смогут быстро продвигаться вперед. "В следующие несколько месяцев" с Австралией по мере обмена техническими данными будет "лучше понимание", насколько оперативно партнеры смогут подойти к развертыванию таких систем, полагает Ропер. "Я не предсказываю, что на это уйдет много времени. Мы начали [разработку] ARRW, когда я пришел в ВВС (в 2018 году - прим. ТАСС). А сейчас мы готовы начать говорить о производстве в следующем году. Считаю, что мы можем двигаться столь же быстро с прямоточным воздушно-реактивным двигателем", - утверждал представитель Пентагона.

"Причина, по которой мы запустили эту инициативу (взаимодействия с Австралией - прим. ТАСС), заключается в том, что разработка [гиперзвукового] прямоточного воздушно-реактивного двигателя продвигается быстрее, чем я ожидал. И я рад признать, что неудачно предсказывал. Я полагал, что потребуется больше времени на то, чтобы обеспечить зрелость этих гиперзвуковых двигателей", - отметил Ропер. "Благодаря некоторым безупречным подходам к производству, - продолжал он, - период ускорения заставляет нас переходить к обдумыванию будущих программ <...>". "Я бы совершенно не удивился, если бы программа создания гиперзвуковой крылатой ракеты вошла в наш будущий комплект программ ВВС. [Это] вполне имело бы смысл, если учитывать траекторию, на которой мы находимся применительно к разработке гиперзвуковых [вооружений]", - добавил Ропер.

Планы Минобороны США

Как сообщил в сентябре первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист, Пентагон намерен провести свыше сорока испытаний "семейства гиперзвуковых вооружений" с прицелом на их окончательную доводку и передачу в войска в ближайшие четыре года.

Между тем ранее ВВС США рассчитывали, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений - ARRW и HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, аббревиатура читается как hacksaw ("ножовка"), - достигнет начальной боевой готовности в 2022 году. На это указывал в ноябре 2019 года на встрече с репортерами, среди которых был корреспондент ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч. Однако в феврале текущего года американские ВВС отказались от программы HCSW, которую, как и ARRW, разрабатывал гигант военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin.

Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали B-52, состоялись в США в июне 2019 года. В минувший понедельник Ропер объявил, что новое летное испытание ARRW намечается провести позднее в этом месяце.

В США разработкой гиперзвуковых вооружений помимо ВВС занимаются ВМС и DARPA - Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны.