ВВС США уверены, что их истребитель нового поколения будет иметь искусственный интеллект

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Американский истребитель-бомбардировщик следующего поколения будет оснащен системой искусственного интеллекта, фактически играющей роль второго пилота. С таким прогнозом выступил в пятницу на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

"Истребитель следующего поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, я уверен, будет иметь внутри второго пилота, которому оказывает содействие искусственный интеллект, возможно, даже ARTUµ", - заявил Ропер.

Алгоритм искусственного интеллекта, названный ARTUµ (читается подобно имени робота из киносаги "Звездные войны"), был разработан учеными ВВС США. В среду Пентагон объявил, что ARTUµ фактически выступил в качестве второго пилота в ходе дебютного испытательного полета такого рода, совершенного днем ранее высотным самолетом-разведчиком U-2. Как подчеркнули ВВС США, искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета. Пояснялось, что система искусственного интеллекта была обучена "выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы пилот". Алгоритм ARTUµ отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему. Самолет U-2 выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара, основной обязанностью ARTUµ было обнаружение пусковых установок противника, уточнило командование ВВС.

Как утверждал Ропер, эта система искусственного интеллекта имела "полный контроль над радаром" U-2 и "полный контроль над навигацией" во время полета. "Она хорошо делает то, чему мы ее научили: управляет [бортовой] РЛС U-2 и ведет [самолет] по курсу", - заверил помощник министра ВВС.

Он также подтвердил, что в настоящее время рассматривается возможность применения данной системы на других летательных аппаратах ВВС США. "Мы ведем обсуждения относительно размещения ARTUµ на других платформах. Не знаю, на какие в конечном итоге падет выбор", - сказал Ропер. При этом он выразил мнение, что искусственный интеллект будет в перспективе управлять беспилотными летательными аппаратами класса Skyborg.

В сентябре Ропер сообщил, что США уже приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика следующего поколения. Согласно изложенным им сведениями, была построена полномасштабная демонстрационная модель. Ропер отказался уточнить, сколько прототипов нового самолета уже поднималось в воздух, когда именно и где, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются производством этой техники.