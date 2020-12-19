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Авиабаза США в Афганистане подверглась ракетному обстрелу

Представитель администрации района Баграм заявил, что по авиабазе США было выпущено четыре ракеты

ТАСС, 19 декабря. Крупнейшая авиабаза Вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане Баграм подверглась утром в субботу ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Pajwok со ссылкой на заявление Североатлантического альянса.

"По предварительным данным, [в результате обстрела] потерь и пострадавших нет, аэродром не был поврежден", - приводит агентство заявление миссии инструкторов и советников НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Как сообщает Pajwok, представитель администрации района Баграм, расположенного в центральной провинции Парван, заявил, что по авиабазе США было выпущено четыре ракеты. Афганской полиции удалось предотвратить запуск по меньшей мере еще шести снарядов и обезвредить их на месте.

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