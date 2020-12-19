Противники Пашиняна попытались помешать его визиту в мемориальный комплекс в Ереване

ЕРЕВАН, 19 декабря. /ТАСС/. Потасовка между стражами правопорядка и противниками премьер-министра Никола Пашиняна началась в субботу после полудня после того, как глава армянского кабмина, возглавивший траурный марш, приблизился к мемориальному комплексу Ераблур для того, чтобы почтить память погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу передает корреспондент ТАСС.

"Никол - предатель, Никол не должен приблизиться к Ераблуру", - скандировали участники акции.

Полиция выстроила кордон и с помощью охраны отгородила премьер-министра, который вошел на территорию комплекса.

Как транслируют местные телеканалы, Пашинян с охраной смог войти в мемориальный комплекс. Он преклонил колено перед могилой погибшего военнослужащего и возложил цветы. Премьер также выразил соболезнования нескольким находившимся там родственникам погибших. После этого Пашинян сел в машину и в окружении охраны покинул территорию мемориального комплекса. Повторных инцидентов удалось избежать.

Конфликт в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.

Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста. Со дня прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уже обнаружено 969 тел.