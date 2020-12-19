Правительство ЦАР обвинило бывшего президента страны Бозизе в попытке госпереворота

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) обвинило в субботу бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота накануне запланированных на 27 декабря выборов главы государства. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря правительства Анж-Максима Каагуи.

"Речь идет о явной попытке государственного переворота в преддверии предстоящих выборов, - заявил он. - Коалиция вооруженных группировок ведет сейчас наступление на насколько населенных пунктов на западе ЦАР и может угрожать столице страны Банги. Франсуа Бозизе в настоящее время находится в районе города Боссембеле (в 150 км к северо-западу от Банги - прим. ТАСС) с явным намерением начать наступление на столицу".

Лидеры трех крупнейших вооруженных повстанческих группировок, действующих на территории страны, объявили на текущей неделе о создании коалиции с целью противодействия действующему президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Как сообщило АFP, отряды повстанцев сейчас пытаются заблокировать основные дороги, по которым ведется снабжение столицы.

Между тем новостной портал из ЦАР Corbeaunews передал, что отряды вооруженных ополченцев захватили в ночь на субботу город Галло на северо-западе страны. Город, лежащий вблизи границы с Камеруном, оказался в руках повстанцев без какого-либо сопротивления, отметил он. Портал со ссылкой на местных жителей передал, что захватившие контроль над городом ополченцы принадлежат к "Коалиции патриотов за перемены".

По данным портала, наступление повстанцев сейчас ведется и на другие города на северо-западе ЦАР. При этом полиция и армейские части предпочитают пока не вступать в прямые столкновения с ними и отходят к столице. Corbeaunews передает, что руководство Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) развернуло силы в районе городов Босемптеле и Боссембеле с тем, чтобы не допустить их захвата повстанцами. Одновременно миссия ООН призвала Бозизе "работать для реального восстановления мира в ЦАР, а не заключать союзы с лидерами вооруженных формирований для дестабилизации страны".

Решением Конституционного суда ЦАР от 3 декабря Бозизе не был допущен в качестве кандидата на предстоящие 27 декабря президентские выборы. Бозизе возглавил мятеж, который привел к свержению в 2003 году тогдашнего президента ЦАР Анж-Феликса Патассе. Спустя два года Бозизе победил на президентских выборах. В 2011 году он был переизбран на свой пост, однако весной 2013 года, после захвата боевиками антиправительственной коалиции "Селека" столицы страны Банги, Бозизе был вынужден бежать в соседний Камерун. Бозизе был избран в минувшем июле на съезде партии "Ква На Ква" своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Он, по сведениям Corbeaunews, рассматривался как один из фаворитов на победу.